大阪世博會大屋頂“RING”施工現場亮相媒體

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【共同社11月27日電】被視為2025年大阪･關西世博會象徵的木製大屋頂“RING”的施工現場27日，首次向媒體公開。世博會會場的總建設費增至最多2350億日元（約合人民幣113億元），是最初的1.9倍。日本國際博覽會協會計劃在閉幕後，拆除投入了其中350億日元的RING。已出現“全球最昂貴陽傘”、“浪費”的批評意見。 RING是周長約2公里的環狀平台，協會當天在大阪市的人工島夢洲，公開了以大建築商“大林組”為中心推進建設的區域，展示了使用被稱為“貫接合”的傳統工藝搭建木材的樣子、以及部分完工的高約12米、寬約30米的迴廊。工程進度為35%左右，據稱“順利”。 RING將於2024年秋季前後完成，在經過最終修整工序後，預計最晚2025年2月交給協會。 大林組負責人接受採訪說：“我相信如果看到完成品，大家就會做出積極評價。將與作業人員一起做完。希望大家為我們加油。” 受材料價格飆升等影響，會場建設費兩次上調，從最初的1250億日元大增。RING建設費也從最初設想的180億日元增至了近2倍。 世博相自見英子尋求理解稱“作為遮擋太陽光的防中暑對策，將發揮巨大作用”，但在野黨紛紛批評稱“（這是）全球最大規模的浪費”、“全球最昂貴陽傘會獲得國民的認同嗎”。雖然協會的方針是把拆下來的木材作為建材等，實現再利用，但負責設計師和協會相關人士出現了贊成保存下來或者遷至別處的意見。（完）