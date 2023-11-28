日本決定推薦核爆照片申報“世界記憶遺產”

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【共同社11月28日電】日本政府28日決定，推薦拍攝投下原子彈後廣島慘狀的“廣島核爆視覺資料——1945年的照片和影像”，作為保護歷史性重要文件和繪畫等的聯合國教科文組織（UNESCO）“世界記憶遺產”的候選。2021年被推薦但未在2023年UNESCO執行委員會會議上實現登錄的與德川家康有關的“增上寺收藏的三種佛教聖典叢書”也將再度被推薦。預計均將在投下原子彈80週年的2025年，由執委會審查是否登錄。若核爆相關材料成功登錄，則是首次。 照片和影像是從美軍投下原子彈的1945年8月6日至同年年底的1532張照片和2段視頻。廣島市、中國新聞社、朝日新聞社、每日新聞社、中國放送和NHK要求推薦。 照片是由市民、報社和同盟通訊社（共同社等的前身）的攝影師、陸軍船舶司令部攝影班拍攝的，內容包括在核爆中心地附近拍到的蘑菇雲、受傷人員和被摧毀的城區景象。一段視頻由NHK收藏；另一段由中國放送在採訪和節目製作中使用，目前保存在國立電影資料館。 “世界記憶遺產”審查每兩年舉行一次，一個國家最多可推薦2項。此次，日本在公開徵集中收到5個應徵，文部科學省的專家委員會評選出了2項。最晚本月底向UNESCO提交申請書。（完）