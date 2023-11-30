“日美旅遊交流年2024”簽署儀式在東京舉行

Newsfrom Japan

【共同社11月30日電】日美政府為促進兩國間的旅遊交流，將明年1月1日至2025年3月底定為“日美旅遊交流年2024”。日本國土交通相齊藤鐵夫等人在東京出席了簽署儀式。屆時將通過強化因新冠疫情走弱的友好城市間交流、舉辦面向旅遊行業的博覽會，提升旅遊商務的活力。 日本觀光廳將通過交流年，促進地方招攬傾向於在城市地區旅遊的美國遊客。同時期待帶來疫情後持續低迷的日本出境遊客的恢復效果。 為簽署儀式訪日的美國旅遊組織“Brand USA”涉外部門最高負責人亞倫・沃丁・施瓦茨說：“希望拓展通過在兩國受歡迎的棒球等的體育旅遊。” 日本數字相河野太郎在簽署儀式上致辭，表示日美兩國政府已就正式啟動“全球入境計劃”（Global Entry）達成共識，有意加緊應對。“全球入境計劃”是指若接受事先審查，則入境美國的審查將被大幅簡化。 據日本國家旅遊局稱，來自美國的10月訪日遊客估算約為21萬人，在主要國家和地區中排在第四位。與疫情前的2019年同期相比，增加38.2%。不過，也有日元匯率貶值的影響，從日本赴美遊客數並未恢復。（完）