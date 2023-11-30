日本10月國內住宿人數同比增長20%

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【共同社11月30日電】日本觀光廳30日公佈的10月住宿旅行統計（第一次速報）顯示，國內賓館和旅館的住宿人數為53,137,210人次，較去年同期增長20.6%。外國人達11,804,550人，是去年的5.6倍，超過了2019年4月創下的單月最高紀錄。日本人減少1.5%，為41,332,660人。 隨著日元貶值和航線重啟，訪日外國人增多以及人均逗留時間變長是主要原因。另一方面，日本人住宿1年零11個月來首次減少。去年10月因“全國旅行支援”啟動，旅行人數較多。 旅館、賓館等的客房入住率為61.8%，增加7.5個百分點。 同時公佈的還有9月第二次速報。外國住宿人數中15.3%來自中國大陸，在各國家和地區中居首。其後依次為韓國14.6%、台灣13.7%。 從都道府縣來看，日本人和外國人的總計住宿人數除山形、山口、宮崎外的44個都道府縣均增加。增幅最大的東京達到71.1%，之後依次為沖繩65.4%、大阪59.9%、香川54.0%。（完）