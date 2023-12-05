今年特色羽毛毽拍亮相 阪神主帥岡田等9人入選

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【共同社12月5日電】根據今年話題人物設計的年底慣例“特色羽毛毽拍”5日在人偶製造商“久月”總部（東京都台東區）亮相，今年是第38次推出特色羽毛毽拍。入選的人物包括將職棒奪冠表達為“A.R.E.”而引發話題的阪神虎隊主教練岡田彰布，以及史上首次囊括將棋八大頭銜的藤井聰太八冠，共計9人。 體育相關人物方面，美國職棒大聯盟首位日籍本壘打王大谷翔平連續3年、第4次入選。輪椅網球選手小田凱人也入選。 另外，人氣籃球漫畫《灌籃高手》的作者井上雄彥、開發對話型人工智能（AI）“ChatGPT”的美國新興企業OpenAI創始人山姆・阿爾特曼也被選為羽毛毽拍人物。 久月的社長橫山久俊表示，“羽毛毽拍具有‘把魔鬼打回去’的驅魔之意，是吉祥物。希望大家通過畫上的話題人物笑容回顧今年也是風調雨順的一年，明年也感受到希望。” 羽毛毽拍長約60厘米，為非賣品，將在11個都道府縣的會場依次展示。（完）