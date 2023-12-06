松下在京都開設咖啡館 吸引年輕人走近高端音響

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【共同社12月6日電】松下公司5日在京都市向媒體展示了即將開業的咖啡館，在這裡人們可以體驗到高性能音箱、電唱機等高檔音響產品。由於產品價格相對較高，顧客以中老年男性為主，松下希望通過咖啡館增強對年輕人及女性的吸引力，拓展新的顧客群。 咖啡館設在京都市中京區，6日正式開業。店內放置了松下高端音響品牌“Technics”的擴音器和音箱，可以一邊享用咖啡和麵包一邊欣賞音樂。還計劃定期舉辦DJ等現場演奏會等活動。 Technics是1965年誕生的音響設備品牌，有些高端機型售價超過百萬日元（約合人民幣4.9萬元）。此前曾一度停售，2014年恢復銷售，主要面向對音質十分挑剔的發燒友。 松下表示在京都的咖啡館向人們提供接觸優質音樂的機會，希望能擴大顧客群。Technics品牌業務推進室室長小川理子表示：“希望在這裡能讓覺得音響設備過於專業、門檻太高的人也能輕鬆邂逅美妙的音樂。”（完）