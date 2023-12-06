索尼互娛發售用腳也能操作的PS5控制器

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【共同社12月6日電】索尼集團旗下的索尼互動娛樂公司（SIE）6日發售家用遊戲主機“PlayStation（PS）5”的新型控制器。特點是類似龜殼的圓形設計，即使玩家雙手不能自由活動，也能使用單手、腳或臉等操作。據稱開發耗時5年，希望無論殘障與否，讓更多人享受遊戲的樂趣。 普通的控制器按鈕較小，單手或腳很難操作。新產品“Access控制器”呈現中央按鈕被周圍8個按鈕環繞的形狀，每個按鈕都較大。按鈕可進行個性化設置，除了應對各種殘障狀況外，若一個控制器操作不便，還能與其他控制器聯動。 玩家移動遊戲人物等的操作桿頂部所安裝的零部件共配有3種，大小各異。控制器不僅能放在桌上，也可固定在輪椅上操作。建議零售價12980日元（約合人民幣630元）。 開發時向美國、英國等海外殘障人士團體尋求了協助。也收到了“按鈕很難按”、“操作桿難以放下”等不滿意見，可謂過程曲折。 不過，出於“這是讓更多人能玩PS5所需的商品”（SIE全球商品企劃部的柳瀨和大語）這一想法反復嘗試製作，經過5年終成正果。細節方面也作了細緻考慮，比如包裝採用了可單手打開的設計。 索尼集團秉持為構建包容性社會助力的理念，正推進在相機、電視機等產品中引進便於殘障人士操作的功能。（完）