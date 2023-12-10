詳訊：大谷翔平宣佈將加盟道奇隊

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【共同社洛杉磯12月10日電】從美職棒天使隊成為自由球員（FA）的大谷翔平（29歲）9日在自己的Instagram上宣佈將加盟道奇隊。據代理人事務所稱，合同金額為10年總計7億美元。美職棒官網上稱這是體育史上金額最大的合同。 大谷用英語對天使隊相關人士和球迷表達感謝，並寫道：“下一個球隊決定選擇道奇隊。我保證將隨時為球隊竭盡全力，努力展現自己的最高水平。直到體育生涯結束為止，不只是為了道奇隊，也為了棒球界而繼續努力。”今後計劃舉行記者會。 大谷本賽季作為日本選手首次成為“本壘打王”，並時隔一年獲選美聯年度最佳球員（MVP）。藍鳥隊、巨人隊等多支球隊為他展開了爭奪戰。他沒有留在曾效力6年的天使隊，而是選擇了其他球隊，將在“新天地”大顯身手。 今年3月在世界棒球經典賽（WBC）上大谷為日本隊奪冠立下汗馬功勞。本季作為擊球員擊出44支本壘打、作為投手取得10勝（5負），達成史上首次連續兩年“兩位數勝利、兩位數本壘打”。他9月接受了右肘韌帶手術，將專心為下賽季開幕起作為擊球員做準備。預計作為投手返回賽場將在2025年。 大谷2018年從日本職棒日本火腿隊加盟天使隊。（完）