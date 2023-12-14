獨家：札幌擬表示“停止”冬奧會申辦活動

Newsfrom Japan

【共同社12月13日電】12日獲悉，日本札幌市擬表示“停止”冬季奧運會和殘奧會申辦活動，正在就此協調。多名該市相關人士向共同社透露了此事。19日與相關團體交換意見之後將發佈上述方針。避免採用“放棄”等措辭，可能是意在給將來形勢變化時留下舉辦的餘地。 全球變暖導致能夠實施冰雪競技的國家減少，國際奧委會（IOC）正在討論將來輪流舉辦的方式。天然雪豐富的札幌的氣候被視為舉辦的有利條件，該市認為還存在成為候選地的可能性。 不過該市要再次進行申辦，必須提升當地市民低迷的支持度，並修改賽場等計劃，可以想見會面臨困難。 預計該市19日與日本奧委會（JOC）和北海道新雪谷町、長野市等相關地方政府，以及經濟界和比賽團體交換意見之後，由市長秋元克廣表明上述方針。 該市10月表示放棄申辦2030年冬奧會。此前稱摸索舉辦2034年以後冬奧會的可能性，但IOC11月29日在巴黎召開的執委會會議上，將美國鹽湖城定為2034年冬奧會的首選舉辦地。還決定就2038年冬奧會與瑞士優先對話，因此札幌市繼續開展申奧活動陷入困難局面。 該市今後考慮向專家和申辦相關人士聽取意見，並製作總結至今為止申辦活動的報告。（完）