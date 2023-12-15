大谷舉行記者會稱能加盟道奇隊“由衷高興”

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【共同社洛杉磯12月14日電】加盟美職棒道奇隊的大谷翔平（29歲）14日在洛杉磯該隊主場道奇體育場舉行入隊記者會，他笑著表示：“能成為擁有明確勝利目標的道奇隊一員，由衷地感到高興。我遵從了自己想在這裡打球的心願。” 大谷上一次接受採訪是在約4個月前的8月9日。他簽下了世界體育史上最高金額10年總計7億美元的大型合同，此次記者會上他展現出在新天地大展身手的決心，首次穿上印有“17”號字樣的白底藍色圖案球衣。他意氣風發地表示：“希望能成為在道奇隊也必不可少的存在，回應大家的期待。作為棒球選手今後能幹多久誰也不知道。獲勝對我而言是最為重要的。” 據美國媒體稱，為了抑制球隊的年薪總額、使球隊能將資金用於增強實力，合同金額中約97%將在合同到期後的2034至2043年支付。大谷展現出願幫助球隊獲勝的姿態，透露簽下罕見合同的理由稱：“如果自己領取較低金額能使球隊的預算更具靈活性的話，後付也是可以的。”（完）