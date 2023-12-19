札幌市長宣佈“停止”冬奧會申辦活動

Newsfrom Japan

【共同社12月19日電】此前力爭申辦冬季奧運會和殘奧會的札幌市市長秋元克廣19日在該市舉行與經濟界和比賽團體的意見交換會，表示將停止申辦活動。會後秋元被媒體問到為何沒有表示“放棄”，他回答稱鑑於有意見認為不應消除舉辦的可能性，因此“為將來留下種子”，保留了重啟申辦活動的餘地。 秋元在會上舉出國際奧委會（IOC）已鎖定2030年和2034年冬奧會的首選舉辦地，以及2038年的優先對話對象，均不包括札幌市，解釋稱“失去了申辦的立足點”。他表示即便想申辦2038年以後的冬奧會，“也難以預計15年後的市的課題以及舉辦大賽的效果”，因此“不得不停止”申辦活動。 當地經濟團體出現希望重啟申辦活動的意見，認為“作為搞活經濟的起爆劑，希望能瞄準將來申辦”，“應當關註有關狀況，考慮時機重啟”。 北海道知事鈴木直道提及東京奧運會瀆職及圍標案，向日本奧委會（JOC）提出忠告稱，“希望為挽回信任能切實採取措施”。（完）