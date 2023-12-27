井上尚彌在兩個級別包攬四大組織拳王頭銜

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【共同社12月27日電】世界四大職業拳擊組織的超雛量級拳王統一戰26日在東京有明Arena舉行，已擁有世界拳擊理事會（WBC）、世界拳擊組織（WBO）拳王頭銜的井上尚彌擊敗了同為雙料拳王的菲律賓選手塔帕萊斯，斬獲另兩個頭銜。由此，井上實現了在兩個級別包攬四大組織拳王頭銜的壯舉，為史上第二人。井上在第10回合1分02秒KO了對手。 比賽中，井上從開始就發起攻勢，掌握了主動權。第4回合將對手擊倒，第10回合憑藉右手重拳擊倒對手。井上此次將世界拳擊協會（WBA）和國際拳擊聯合會（IBF）的金腰帶收入囊中，其世界冠軍頭銜數增至10個。 井上去年12月包攬了雛量級的四大組織拳王頭銜，然後轉戰超雛量級，通過2場比賽僅一年時間就在新的級別包攬四大組織拳王。今年7月，美國選手克勞福德歷時6年從首次包攬一個級別拳王到實現第二個級別，但井上大幅縮短了用時。井上的戰績為26戰全勝（23次KO）。這是他世界比賽的第21勝。塔帕萊斯的戰績為37勝（19次KO）4負。（完）