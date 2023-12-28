山本由伸加盟美職棒道奇隊 披“18號”戰袍

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【共同社洛杉磯12月27日電】美國職棒大聯盟道奇隊27日宣佈，日本職棒歐力士隊投手山本由伸（25歲）加盟。山本當天在洛杉磯的主場“道奇體育場”出席記者會稱：“從今天起我必須不再憧憬別人，我自己要努力成為別人嚮往的球員。” 記者會剛開始時，山本一臉認真嚴肅地穿上了與在歐力士隊時相同的“18號”球衣，用英語說“能成為歷史悠久的球隊一員，我感到很興奮”。關於為何選擇加盟道奇隊，他稱“希望在一支能持續取勝的球隊效力”。山本還透露，大谷翔平與該隊簽下10年合同也是他“下決心加盟的理由之一”。 此次轉會是通過競標制度（Posting System），合同期為12年，到2035年結束。球隊官網上公佈的合同總額為3.25億美元，創下投手史上最高金額。山本幹勁十足地表示：“我獲得了極高評價。我會好好表現，全力以赴，不辜負大家的期望。” 合同中包含了第6年和第8年結束時允許中止合同的條款，支付給歐力士的轉會費預計為5062.5萬美元。（完）