大阪世博會年底前沒有海外展館動工建設

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【共同社12月28日電】日本國際博覽會協會相關人士28日透露，2025年大阪・關西世博會海外展館中，由參加國自建的“A類”展館已確定年底前無法動工。該協會向準備工作明顯滯後的國家推薦改為簡化的“X類”方式，然而同意的只有2個國家，協調工作遇阻。 最初參加國和地區中有60國（56個設施）希望採用“A類”方式。但建築材料漲價及複雜的結構成為瓶頸，不少國家遲遲未能與企業簽約。截至27日確定承建企業的有35國，而完成動工所需程序的只有愛爾蘭和新加坡，預計最快明年1月開工，這將是首個“A類”方式的展館。 國內建築行業對準備工作滯後多次表示擔憂，該協會決定採用日方代建的長方體“X類”方式。為阻止參加國取消參展，對滯後明顯的國家做工作，敦促其在8月底前作出判斷。然而拘泥於獨創設計的各國猶豫不決，年內決定改為“X類”的只有巴西等2國。 協會秘書長石毛博行表示“必須繼續敦促各國作出決定，正在與政府一道做最後的努力”。為確保價格高漲的建材，協會提前向國內大型建築公司訂購了相當於25國“X類”展館用量的建材。如果改為“X類”的國家較少，則如何利用剩餘建材有可能成為新的問題。（完）