聚焦：日本四國成為英語圈熱門旅遊地區

Newsfrom Japan

【共同社12月28日電】四國成為訪日遊客的熱門地區，以前與京都、大阪、廣島相比並不引人注目，但英語圈人氣旅遊指南《孤獨星球》2022年最佳旅遊地區榜單上，四國位列第六、關注度上升。四國的2023上半年度訪日遊客數已接近新冠疫情前。行政方面完善港口使遊輪易於靠岸，還有外資高檔賓館決定入駐，旅遊勢頭或將加速。 ▽投資奏效 11月下旬，在高知新港（高知市）靠岸的豪華客輪上陸續有乘客走下來，他們或以高知城為背景拍照，或在附近店舖物色古董美術品及刀具。一名30多歲的澳大利亞男性表示“豐富的歷史很有魅力”，另一名60多歲的美國男性滿足地說“街道乾淨、人們很親切”。 據四國運輸局稱，2023上半年度（4至9月）造訪四國主要景點的訪日遊客達22.8萬人次。雖與疫情前的2019年度同期相比減少18.6%，但在穩步增長。 JR四國面向訪日遊客的車票2023年4至11月銷售情況從國家來看，英國、加拿大、澳大利亞超過了2019年同期，可見四國在英語圈的知名度較高。 從海外造訪四國的手段也增多了。2023年度預計停靠高知新港的遊輪有58次、創新高。完善碼頭後，2019年輪渡碼頭開門迎客，投資終於有了成果。 ▽真正的日本 據專門開展訪日游業務的“JTB GLOBAL MARKETING & TRAVEL”（東京都）介紹，通過大自然和文化深度體驗日本的“探險旅遊”受到關注。 連接愛媛和廣島的“島波海道”自行車旅...