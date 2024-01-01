巴黎奧運日本參賽選手數或創海外奧運會新高

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【共同社1月1日電】2023年12月31日獲悉，關於將於2024年7月26日開幕的巴黎奧運會，日本體育代表團規模預計創海外舉辦的夏季奧運會之最，超過2008年北京奧運會的339人。球類團體項目成績頗佳，日本奧委會（JOC）相關人士預計“如果今後參賽名額取得順利的話，將超過（北京奧運會）”。共同社的估算顯示大概有400人左右，在百年來首次在巴黎舉行的這一大賽上，日本隊或有出色的表現。 2021年東京奧運會時，也因為有主辦國名額，日本有583名選手參加了所有項目的比賽，奪得27枚金牌、總計58枚獎牌，均為史上最多。瞄準東京奧運會進行的強化態勢仍在繼續，這對爭取巴黎奧運會入場券也十分有利。預計巴黎奧運會參賽選手中男女比例將首次各半，日本的女選手數量也接近一半。過去的奧運會曾有過女選手數量超過男選手的情況，如2012年倫敦奧運會時，日本隊女選手為156人，男選手為137人。（完）