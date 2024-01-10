日本音樂人YOSHIKI好萊塢手印揭幕亮相

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【共同社洛杉磯1月10日電】現居美國洛杉磯的日本搖滾樂隊“X JAPAN”成員YOSHIKI手印和腳印揭幕儀式9日在好萊塢代表性劇院“中國劇院”前的廣場舉行。YOSHIKI在儀式後接受採訪時表示，“覺得自己一直以來所做的沒有錯。” 位於當地的日本政府文化宣傳據點“JAPAN HOUSE”（日本屋）稱，這是首次有日本人在此留下手印等。YOSHIKI通過音樂為娛樂業作出的貢獻得到肯定。 粉絲也趕到儀式現場，當手印等亮相時，現場響起歡呼聲。YOSHIKI在採訪中表示感謝稱，“多虧了各位粉絲，我才能努力堅持到這一天。” 儀式上YOSHIKI用英語表示，對能登半島地震的發生感到“非常痛心”，並向遇難者表示哀悼。YOSHIKI透露將慈善拍賣本人的鋼琴，捐贈拍賣收入支援災民。 “中國劇院”擁有約百年歷史，刻有已故演員瑪麗蓮･夢露、導演史蒂文･斯皮爾伯格等約300人的手印和腳印。（完）