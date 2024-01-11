任天堂紅白機等懷舊遊戲再度火爆

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【共同社1月11日電】從日本昭和到平成時期流行的任天堂家用電視遊戲機“Family Computer”（俗稱紅白機）等懷舊遊戲最近十分人氣。二手商店BOOKOFF和GEO紛紛發售可使用當年軟件的遊戲機。二手遊戲軟件在商店和跳蚤市場APP上的交易也頗為活躍。除了從孩提時代就熟悉的中老年人，年輕人和外國遊客也紛至沓來。 全國的GEO去年8月以2178日元（約合人民幣107元）的價格發售可使用紅白機軟件的遊戲機“懷舊遊戲機”，首批庫存3000台在10月售完。補貨部分也受到好評，計劃今後作為常規商品進行銷售。 BOOKOFF去年12月以3980日元的價格發售了可使用紅白機的遊戲機“8BIT COMPACT V2”。由於包括超級紅白機等在內的懷舊遊戲需求高漲，BOOKOFF從約3年前開始加強了對二手軟件的收購，截至2023年5月的2022財年懷舊遊戲相關銷售額同比增長了近6成。 據稱，有著懷舊感的獨特電子音和分辨率較低的畫質是其受到青睞的原因，買家紛紛表示“想和自己的孩子一起玩”。 開展遊戲等業務的駿河屋銷售額也頗為亮眼。運營公司A-too（靜岡市）的負責人表示：“也有年輕人加入和外國遊客的因素，部分門店懷舊遊戲的銷售額甚至翻了一倍。” 許多二手軟件也在Mercari等跳蚤市場APP上出售，價格在幾百至幾千日元之間。若軟件稀有，或包裝盒和說明書完好，交易價格甚至可達幾十萬日元。 熟悉遊戲行業...