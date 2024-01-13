日本2023年家用遊戲市場規模增長7.8%

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【共同社1月12日電】日本遊戲綜合信息雜誌《FAMI通》12日發佈消息稱，2023年國內家用遊戲市場規模較上年增長7.8%至4038億日元（約合人民幣199億元）。主要原因是，半導體短缺的影響得到緩解後，家用遊戲機“PlayStation（PS）5”銷量突增至2倍多。智能手機遊戲進一步普及，可供家人和朋友等多人遊玩的家用遊戲機也因其魅力而獲得更多人的青睞。 PS5等硬件市場銷售額增加27.5%至2674億日元。PS5銷量增至2.2倍，達258萬台。銷量最高的遊戲主機“Nintendo Switch”售出406萬台，減少15.4%。“FAMI通.com”總編三代川正分析稱：“原本在智能手機上玩簡單遊戲的人，渴求具有可供多人遊玩這一魅力的家用遊戲機。” 遊戲軟件市場銷售額減少17.4%，為1363億日元。軟件逐漸向下載版轉型。以銷量近200萬份的《塞爾達傳說 王國之淚》為首，銷量排名前十的作品均為Switch平台遊戲。 三代川認為：“面向家用遊戲機的軟件開發再次受到矚目。家用遊戲市場前景良好。”（完）