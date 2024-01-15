獨家：冒險家植村直己未公開照片被發現

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【共同社1月15日電】關於1984年2月在北美大陸最高峰麥金利山（現稱德納里峰）失蹤的冒險家植村直己，近日發現了迄今約50年前他在北極圈格陵蘭島與原住民因紐特人進行狗拉雪撬訓練時的6張未公開照片。拍攝者是當時與植村一同在當地逗留的獵人大島育雄（76歲）。這些珍貴照片展示了植村為穿越南極大陸進行極地訓練的場景。今年2月是植村失蹤40週年。 北海道大學北極研究人員日下稜（38歲）在愛知縣的野外民族博物館Little World保存的資料中，發現了這些照片。 照片於1973年5月在北緯77度附近的格陵蘭島斯奧拉帕魯克周邊拍攝。當時30多歲的植村在實現世界上首次登頂五大洲最高峰的壯舉後，準備乘坐狗拉雪橇穿越南極大陸。 在其中一張照片中，植村穿著滑雪板獨自在冰封的海面上展開行走訓練。大島的日記中寫道“他要用20個小時走約100公里”。 日記中稱，植村正在訓練用狗拉雪橇在相距約50公里的鄰村之間來回，“目標是1個月1000公里”。此外還有他與因紐特人一起吃可能是海豹的肉，以及與當地兒童互動的照片。 植村在這些照片拍攝5年後的1978年，完成了世界上首次狗拉雪橇單獨抵達北極點的壯舉。（完）