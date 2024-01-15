話題：訪日遊客增加預期帶動酒店開業潮

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【共同社1月15日電】放眼訪日的外國遊客增加的商機，日本國內各地出現了酒店開業潮。外資連鎖酒店以瞄準富裕人群的高端品牌發起攻勢，而日本國內品牌通過改造翻新等與之抗衡。 住宿業因新冠疫情遭受重創，但2023年起隨著行動限制和入境管理的邊境口岸防疫措施取消，日本人的國內游和外國遊客赴日游驟增。尤其是訪日遊客的月度數據中，同年10月首次超過了疫情前的2019年水平。 不過，能夠接待富裕人群的住宿設施不足。據英國洲際酒店集團（IHG）稱，外資酒店巨頭客房的市場份額在海外為25%左右，日本為6%左右。負責日本業務的高層指出，“日本有非常大的增長空間，是具有吸引力的市場。”該公司計劃今後兩年在札幌、京都、長崎新開高端酒店。 美國萬豪國際酒店集團、美國希爾頓等外資連鎖酒店擁有逾1億名會員，客人也傾向於在旅行目的地選擇同一連鎖品牌旗下的酒店。依靠這樣的品牌實力，不動產巨頭招攬酒店入駐摩天大樓的事例也越來越多。2023年開業的麻布台HILLS（東京）及JR大阪站北側再開發區域在建的大樓也將有外資高端酒店進駐。 日本國內品牌的酒店也在制定各種戰略。帝國飯店計劃到2036年度陸續完成本館和TOWER館的改造翻新。此外在相鄰地塊建設中的摩天大樓內，帝國飯店還將運營酒店和宴會廳等。2026年，將時隔30年在京都新開酒店。 帝國飯店社長定保英彌稱：“外資酒店的會員人數遙遙領先，因此我們不希望在（設施）數量上比...