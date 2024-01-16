宮崎駿新片走進北美大小影院 吉卜力影迷增加

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【共同社華盛頓1月16日電】日本導演宮崎駿的長篇動畫電影《蒼鷺與少年》（又譯《你想活出怎樣的人生》）在北美人氣火爆。在當地公映後迎來首個週末的去年12月8至10日，票房收入居首。該片於本月7日獲得“金球獎”最佳動畫片獎，是日本導演的作品首次獲此殊榮。小鎮的迷你電影院也以“反響熱烈”為由決定上映等，吉卜力影迷正日益增加。 該作品是一部原創動畫，其日語片名取自讓宮崎深受感動的吉野源三郎的同名小說。宮崎以《千與千尋》獲得柏林國際電影節“金熊獎”、美國“奧斯卡”最佳動畫長片獎等，在海外也得到高度評價。 “上映日本動畫估計是這家影院創辦以來的第一次。”在美國西部新墨西哥州一個約6000人口的小鎮特魯斯康西昆西斯，任職於迷你電影院的摩西・康艾尼克（音譯、52歲）如是說。該電影院計劃從本月下旬開始放映宮崎的新片。 他注意到該片在網上不僅得到動漫迷，還有許多知名明星的好評。於是在Facebook上發帖，獲得了是通常三倍的熱烈反響，因此決定上映。他期待說：“或許一晚上會有30人以上來看。” 在首都華盛頓近郊，也有許多電影院上映該片。儘管有英語配音版，但也有很多人選擇用英文字幕欣賞原版日語版。觀影后一名觀眾依依不捨地說：“我今後還想看更多宮崎的作品，但或許這是他製作的最後一部動畫電影了。”（完）