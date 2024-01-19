冒險家白石康次郎將再次挑戰旺代環球帆船賽

Newsfrom Japan

【共同社1月19日電】從法國西部出發的單人不靠港無補給環球帆船賽“旺代環球（Vendée Globe）”主辦方等日前在日本神奈川縣逗子市召開了記者會。上屆比賽中成為首位完賽亞洲人的日本航海冒險家白石康次郎（56歲）將發起第三次挑戰。他幹勁十足地說：“希望與日本的各位分享感動。” “旺代環球”由於賽程過於艱苦，也被稱為“海上珠穆朗瑪峰”。其路線宏大，參賽者從法國西部萊薩布勒-多洛訥沿大西洋南下，繞過非洲大陸南端的好望角，橫穿印度洋和南太平洋，通過南美大陸南端的合恩角，最後在大西洋北上返回起點。該賽事四年一度，今年11月10日將開啟第10屆比賽。 比賽在法國很受歡迎，許多不坐遊艇的民眾也會前往起點或終點鼓勵參賽者。白石在18日的記者會上表示，用日本的比賽類比的話，就像在東京和箱根間往返的大學接力長跑賽。白石表示，其“魅力”在於從頭名到末名一視同仁送上加油，令人感動。 白石在2020至2021年的上屆比賽中遭遇風暴，帆船航海最重要的主帆破損，他在海上自行修繕，最終以第16名抵達終點。他說：“比賽會發生什麼是未知的，重要的是全力以赴。”（完）