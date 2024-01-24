日航國際航線新主力機型執飛首個航班

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【共同社1月24日電】日本航空公司24日在東京羽田機場，舉行了國際航線新主力機型執飛“羽田―美國紐約”航線的紀念典禮。該機型為空客A350-1000型，特點是低燃耗、機內採用日式裝潢以及提升了舒適性。這是日航約20年來首次為國際航線主力機型更新換代。 據日航介紹，共有239個座位。頭等艙和商務艙採用帶門的單間，並且全球率先在座椅上方靠枕處內置揚聲器。此外，所有座位都配備了高清4K顯示器。 日航社長赤坂祐二在典禮上致辭稱：“我們的使命是提供安全安心的空中之旅。歡迎全世界的人們來乘坐。”家住東京都町田市的公司職員大泉勝彥（26歲）說：“一直很期待（執飛的）首日能乘坐。希望在商務艙好好享受舒適的座椅。” 首個航班約有200人搭乘，上午11點40分多起飛。約90名日航員工等揮手送別，也有許多人在展望台目送。 新機型將逐步替代2004年7月開始執飛的波音777-300ER型，日航計劃今後5年左右導入共13架。主要用於連接羽田和歐美主要城市的航線。（完）