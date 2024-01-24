日本人出境游恢復程度僅為疫情前一半

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【共同社1月24日電】日本人的出境游遲遲不見恢復。據分析，可能是日元貶值造成的高價感產生了影響，日本人旅客數仍然僅為新冠疫情流行前的一半左右。有的國家已經恢復至疫情前水平，而日本的恢復態勢疲軟。 日本航空公司調查了以亞洲為主的14個國家和地區出境旅客人數，在2023年1至10月的實際累計人數相比2019年1至10月人數的“恢復率”方面，日本為墊底的47.0%。 泰國排在首位，恢復率為103.7%，超過疫情前。越南次之，為98.0%。印度、美國和韓國等也恢復到80%以上。 在日本之上，中國以47.8%排在倒數第二。不過，2023年8月中國放開了赴日和赴美等團隊游，是約3年半來首次。同年10月的單月恢復率升至72.4%，近期可見恢復。 日本2023年5月將新冠病毒的法律定位下調為“5類”，但此後日元匯率一度貶值至1美元兌150日元左右。外國物價上漲的因素也打壓了日本人出境游的熱情，持續低迷局面。 日航社長赤坂祐二稱“年輕人不走出國門（對我們的業務來說）是有一點問題的”，有意在畢業旅行增加的春季推出向年輕人獎勵額外里程的活動等，從而刺激需求。（完）