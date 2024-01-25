關西機場2023年旅客數大幅增至2.9倍

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【共同社1月25日電】日本關西機場公司25日發佈的2023年關西機場運營概況（初值）顯示，國際和國內航線合計旅客總數為2334萬人，為上年的2.9倍。2023年4月新冠疫情邊境口岸對策結束後訪日外國遊客需求上升，以國際航線為中心大幅回升。 國際航線旅客增至7.0倍，急速回升至1641萬人。國內航線旅客也增加24%至693萬人，勢頭堅挺。旅行需求勢頭良好，但受新冠疫情使得在線會議普及等影響，商務旅客回升遲緩。 大阪（伊丹）機場2023年旅客數增長28%至1475萬人。神戶機場增長27%至343萬人，創下歷史新高。 同時公佈的2023年12月關西機場旅客總數為2,340,174人，比上年同期增加73%。國際航線旅客增至2.3倍，達到1,804,344人，其中外籍旅客數量比新冠疫情前的2019年同月增加1成。國內航線旅客比上年同期減少4%至535,830人，幾乎持平。（完）