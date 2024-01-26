日本2023年外國人入境2583萬人次 約為上年6倍

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【共同社1月26日電】日本出入國在留管理廳26日公佈2023年外國人入境人數（初值）為2583.0789萬人次，是2022年（約419萬人次）的約6倍。據分析，這是因為新冠疫情邊境口岸對策在2023年4月結束，訪日遊客數量增加等所致。入境人數已恢復至峰值2019年的8成左右。 在入境者總數中，新入境者按在留資格來看，最多的是發給遊客等的“短期停留”，為約2313萬人次，達到上年的約8倍。“技能實習”為約18萬人次，“留學”為約13萬人次。面向專業職位的“技術・人文知識・國際業務”和為應對勞動力短缺而在2019年推出的“特定技能”分別超過4萬人次，可就業的中長期在留資格持有者也推動了入境者增加。 按國家及地區來看，最多的韓國為約681萬人次，達到上年的約7倍。其後依次是台灣和香港。 日本人出境人數為962.4152萬人次。儘管達到2022年的3倍以上，呈現復甦趨勢，但仍不及峰值2019年（約2008萬人次）的一半。（完）