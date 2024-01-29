紐約時報評選山口為必遊地也因考慮避免過度旅遊

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【共同社紐約1月29日電】為何2023年選擇盛岡市，今年則是山口市呢？美國《紐約時報》就全球旅遊發佈“最值得去的52個地方”，連續2年在排名靠前位置推薦了外國人不太熟悉的日本地方城市。負責人日前透露，推薦已經很有名的城市可能會導致過度旅遊，因為提供了備選目的地。 據該報介紹，每年1月公佈的52個地方是由所屬記者和無所屬的旅遊記者推薦，旅遊版編輯等考量當地魅力、地區平衡和新聞價值而選出的。含有文字說明和照片的榜單從上年9月開始製作，有記者和攝影師約100人參與。 榜單此前在第9至39位也刊載過日本著名的旅遊地，2020年是原計劃舉行夏季奧運會的東京，2021年時北海道，2022年是京都。這一傾向在2023年發生轉變，在首位的倫敦之後介紹了盛岡。今年在能看到日全食的北美、巴黎之後，第三位介紹了山口。 旅遊版編輯接受採訪時強調，正在摸索如何緩解遊客集中給居民及環境帶來影響的過度旅遊，稱“也推薦能得到與非常擁擠的旅遊地類似體驗的目的地”，透露山口正是其中之一。 該報在今年的榜單中介紹稱山口為“西京都”，考慮到京都的擁擠，評價稱“山口祇園祭規模雖不及京都，但從其歷史來看，是個並不遜色的選項”。（完）