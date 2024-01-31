日企將約500瓶葡萄酒沉入奄美海底陳化

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【共同社1月31日電】在日本鹿兒島縣奄美群島的大島海峽，東京的一家宣傳公司30日把葡萄酒沉入海底進行陳化，啟動了旨在振興地方的新業務。該公司社長森谷悠以（38歲）強調，“在日本幾乎沒有在海底陳化的例子”。 陳化點位於靠近奄美大島南部瀨戶內町村落的近海。當天，起重船和潛水員把裝入不鏽鋼框內的約500瓶歐洲產葡萄酒沉入了水深約20米的沙質海底。 據稱，由於沉入大量酒瓶，也被期待有利於形成吸收二氧化碳的、被稱為“海洋森林”的海藻場和魚類聚集的魚礁。 該公司摸索充分利用富饒海洋環境的業務，去年11月在該町開設了提供葡萄酒的餐廳。此次的大部分葡萄酒將在海底陳化至6月，計劃7月開始供應。一部分則試驗性地長期在海底保管，探求口味上乘的葡萄酒。今後，還計劃陳化客戶委託的葡萄酒。 據潛水員介紹，30日白天的水溫為21度。據稱，雖然對葡萄酒而言溫度略高，但也有能更快陳化的優點。森谷表示：“能否度過水溫較高的夏季是最大難題。”（完）