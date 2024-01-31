日本2023年住宿人數恢復至疫情前水平

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【共同社1月31日電】日本觀光廳31日公佈的2023年住宿旅行統計（初值）顯示，在國內住宿賓館、旅館的日本人和外國人累計5.9351億人次，較上年增長31.8%。外國人大幅增加至7倍，是整體增長的主要原因。最高紀錄是新冠疫情前2019年的5.9592億人次，2023年基本恢復到相同水準。 背後原因是社會經濟活動變得活躍，在國內旅行的日本人和日元貶值帶動下的訪日外國人均有所增加。據觀光廳透露，外國人平均住宿天數為10.2天，呈長期逗留傾向，這也拉動了統計數字。 2022年外國人住宿人數為1650萬人，而2023年激增至1.1418億人。從月份來看，1至3月為500萬至700多萬人。4月超過900萬、7月突破1000萬人。10月達到1226萬人，刷新單月最高紀錄。 2023年日本人住宿人數為4.7933億人，增長率為10.5%。 住宿人數多集中於東京、愛知、大阪等大城市圈，觀光廳考慮加強信息發佈，吸引遊客前往地方。 同時公佈的還有2023年12月的住宿人數，為5149萬人，同比增長9.4%。其中外國人1214萬人、日本人3935萬人。（完）