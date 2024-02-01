調查：想去大阪世博會的回答佔比跌至33%

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【共同社2月1日電】關於2025年大阪･關西世博會，大阪府和大阪市實施的問卷調查結果顯示，回答想去世博會的人士佔33.8%，較1年前調查時減少7.4個百分點，連續2年下跌。相關人士1月31日透露了該消息。若限定為大阪府內人士，則佔比為36.9%，遠低於2023年度的目標值（55.0%）。 調查在網上實施，對象為府內4000人和府外2000人。舉辦費用膨脹導致國民負擔加重等，批評意見接連出現，調查結果似乎反映了這種局面。大阪府知事吉村洋文在記者會上，就提升國民關注度表示：“若展示內容變得具體，情況就會變化。” 該調查於去年12月實施。上述數據是回答“想去”和“比較想去”世博會的受訪者合計，2022年度同期實施的上次調查為41.2%，2021年度為51.9%。 按地區來看，府內的參觀意願較2022年度的46.3%下跌近10個百分點，首都圈也從29.0%跌至19.5%。 大阪府市為了給世博會造勢，發佈了每個年度的數值目標。原本設想2023年度的參觀意願為55.0%，直至世博會開幕的2025年度，逐年提高10個百分點。大阪府相關人士分析說：“都是負面報道，產生了影響。”世博會的會場建設費和運營費較最初估算的大幅增加，還出現了建議延期舉辦的意見。（完）