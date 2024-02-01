山梨縣計劃今夏開始徵收富士山登山通行費

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【共同社2月1日電】1日採訪日本山梨縣相關人士獲悉，該縣計劃從今年夏季的富士山登山季開始，在山梨縣一側的登山道“吉田路線”徵收2000日元（約合人民幣98元）通行費。縣方考慮把徵得的錢款用於避免擁擠、設門防止徹夜攀登、建造火山噴發時避難設施等安全對策。 富士山登山還存在輕裝登山和留下垃圾等問題。 縣方將在乘坐巴士和出租車可以抵達的5合目登山口設置大門，徵收通行費。計劃是在目前自願支付的每人1000日元的保護合作金之外另行徵收。條例草案將在2月提交縣議會。 山梨縣去年12月表示，為了防止徹夜登山，將規定除了已預訂山間小屋的人士等之外，開山期（7月1日～9月10日）下午4點～凌晨2點禁止通行，每天的登山人數上限定為4000人。 去年8月，山梨縣曾宣佈，以吉田路線的每天登山人數超過4000人為大致標準，會根據情況限制登山人數。但實際上並未實施限制。 據環境省數據，去年夏天富士山開山期通過8合目的登山者為221,322人，與新冠疫情蔓延前的2019年的水平大致相同。（完）