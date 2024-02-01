東京豐洲市場外觀光設施“千客萬來”開業

Newsfrom Japan

【共同社2月1日電】東京都江東區與豐洲市場毗鄰的觀光設施“豐洲 千客萬來”1日開業。原計劃與豐洲市場同時開業，但因東京都政府與運營方不和等原因而推遲。 東京都知事小池百合子和歌舞伎演員中村獅童等人出席了開業前的慶祝儀式。小池發表祝詞稱：“期待豐洲市場的場內和場外一同，迎來更加熱鬧的景象。” 該設施分為復刻江戶街景並有餐館和商店入駐的“食樂棟”（豐洲場外 江戶前市場），以及24小時營業並可飽覽東京灣景色的露天浴池和足浴所在的“溫浴棟”。據東京都稱，到4月1日，共65家店舖將開始營業。預計每年將迎客260萬人次。 設施在上午10點開業，眾多顧客入場，壽司店等門前排起了長隊。 市場從築地搬遷至豐洲，東京都策劃了該設施。隨著其他運營商的退出，2016年萬葉俱樂部（神奈川縣小田原市）成為運營方。原計劃所有店鋪到2019年開業。 但受土壤污染問題等影響，市場搬遷延期。小池對築地舊址的再開發提出了“美食主題公園構想”，萬葉俱樂部出於競爭的擔憂而提出反對，開業被推遲至2023年。之後受新冠疫情的影響再度延期。（完）