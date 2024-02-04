奈良酒店對愛因斯坦彈過的鋼琴進行大修

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【共同社2月4日電】大約100年前愛因斯坦訪問日本時在住宿的“奈良酒店”（奈良市）彈奏過的鋼琴正在進行大修。為了保持當年的音色，此前一直只進行最低限度的維修，但隨著鋼琴日漸老舊，酒店決定大幅更換零件。酒店方面表示：“雖然會有新的音色，但希望將來仍能得到大家的喜愛。” 愛因斯坦於1922年11月至12月訪日，在各地的大學等發表演講。他在奈良酒店住了2晚，彈奏酒店內鋼琴的身影被留在照片裡。這架鋼琴是1900年前後在美國製造。 據酒店方面介紹，敲擊琴弦發出聲音的鋼琴“琴槌”已有100年以上沒有更換，損傷嚴重。 更換琴槌會使鋼琴的音色改變，但因當時的鋼琴生產商已經倒閉，沒法找到相同的零件。酒店方面雖然左右為難，但還是決定更換所有琴槌，“即使音色改變，也希望將其作為樂器加以保留”。 奈良酒店在二戰後被盟軍總司令部（GHQ）接收。鋼琴之後也一度下落不明，後來查到是被交給舊國鐵的大阪鐵道管理局，保存在了大阪市的交通科學博物館內。2009年鋼琴被送回奈良酒店。修理工作計劃近期完成，該酒店的津川Akane表示：“這架鋼琴承載了100年以上的歷史。希望今後仍能用它演奏出美妙的音樂。”（完）