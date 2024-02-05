ANA國際航線子公司向訪日遊客推介地方觀光

Newsfrom Japan

【共同社2月5日電】ANA控股旗下運營國際航線的航空公司“Air Japan”（千葉縣成田市）正著手吸引訪日遊客前往地方。公司通過推薦獨家旅遊產品，或是在機上播放視頻，介紹海外不太熟悉的地方觀光信息。公司將目光投向訪日需求有望增長的東南亞。 社長峰口秀喜日前接受共同社採訪時透露了上述消息。Air Japan同名品牌首次開通“成田―曼谷”航線，將於9日開始運營。今後還計劃開通成田機場與首爾、新加坡之間的航線，據稱設想7成旅客為訪日遊客。 作為首批旅遊產品，公司策劃了新潟縣津南町和埼玉縣川越市的景點遊覽並向泰國旅客推介。行程包括在津南町參加當地特產“雪中胡蘿蔔”挖掘大賽，讓遊客體驗泰國難得一見的雪。峰口熱忱地介紹道：“還將策劃日本清酒釀酒廠巡遊之旅等。” 機上視頻中，首先出現的是津南町和群馬縣水上町。客艙乘務員介紹推薦景點和食物。此外還在準備栃木縣、山梨縣等地的視頻。峰口表示：“希望向訪日遊客宣傳（便於從成田前往的）關東近郊的魅力。”（完）