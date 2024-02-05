大谷翔平捐贈的棒球手套陸續送達日本各地小學

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【共同社2月5日電】“打棒球吧！”已加入美職棒道奇隊的大谷翔平此前向日本國內所有小學各捐贈3副的棒球手套紛紛送達各地。因地震而受災的能登半島的小學裡，收到禮物的孩子們露出了笑容。雖然體育課上用到手套的機會似乎很多，但也有一些地方政府將手套優先用於展示，引發熱議。手套計劃到3月陸續送達約2萬所小學。 去年12月22日，在日本率先收到手套的是大谷翔平的母校，位於岩手縣奧州市的姉體小學。當天學生代表就開心地玩了拋接球。 石川縣能登町的小木小學原計劃讓手套在開學典禮上亮相，但典禮因地震而延期。但即便是停課期間學校也開放，所以1月12日向來校運動的孩子們展示了手套。 體育館已用作臨時安置點，孩子們改在教室裡進行小規模的拋接球活動。職員表示感謝稱：“孩子們都很高興，心情變得明朗。” 但大分縣別府市的做法則引來熱議。手套1月17日送達市政府後，在分發到各校前被放在政府大樓裡展示，此舉在社交平台上遭到批評。該市的負責人解釋稱“是想讓更多人看到”。 青森縣陸奧市的正津川小學則將孩子們向大谷表達感謝的情景製成視頻，併發送給道奇隊。該市負責人表示：“希望能成為讓孩子們為圓夢而努力的契機。”（完）