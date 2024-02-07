中國智庫預測2024年旅遊目的地日本排名第二

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【共同社北京2月7日電】中國官方智庫“中國旅遊研究院”近日發佈報告稱，隨著新冠疫情平息，預測2024年的中國出境旅遊人數為1.3億人次，較上年增加49%。具體到國家和地區，日本在有意願前往的旅遊目的地中，排名僅次於香港。前往締結互免短期簽證協定的東南亞各國的人也預計增多。 中國出境遊人數在新冠疫情前的2019年為1.55億人次。由於嚴格的動態清零政策，2020～2022年驟減至2000萬～3000萬人次左右。2023年解禁大部分海外團隊游，人數恢復至8700萬人次。預計2024年將回升至2019年的8成左右。 在中國，赴日旅遊在新冠前就很受歡迎，去年8月東京電力福島第一核電站處理水排放入海後不久，一部分赴日旅遊被取消，但被認為影響有限。 該研究院稱，中國出境遊客中，高學歷的年輕人群居多，22歲至41歲年齡段人數佔比達8成。出境遊客更關注交通便利性與當地物價，更期待新奇體驗。據稱，選擇歐美和非洲的佔比提升。 新加坡和泰國今年與中國締結了互免簽證協定，預計中國遊客將大幅增加。（完）