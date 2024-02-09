詳訊：世界著名指揮家小澤征爾去世

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【共同社2月9日電】曾擔任美國波士頓交響樂團和維也納國家歌劇院音樂總監等的世界著名指揮家、日本文化勳章獲得者小澤征爾6日因心力衰竭在東京的家中去世。享年88歲。小澤生於滿洲（現中國東北地區）。親友為其舉行了葬禮。擬日後舉行告別會。 小澤在桐朋學園向齋藤秀雄學習指揮方法，1959年獲得法國貝桑松國際指揮家比賽冠軍、嶄露頭角。他還師從卡拉揚、伯恩斯坦等著名指揮家，擔任美國舊金山交響樂團總監等，成為活躍在海外的日本人指揮家的先驅。他在1973年到2002年擔任美國波士頓交響樂團音樂總監，確立了其世界級指揮家的地位。 2002年他成為首位指揮維也納愛樂樂團新年音樂會的日本人。到2010年為止擔任維也納國家歌劇院音樂總監、維也納愛樂樂團名譽團員。 在日本國內，小澤曾擔任新日本愛樂交響樂團“桂冠名譽指揮家”、水戶室內管弦樂團的音樂顧問。他還擔任長野縣松本市的音樂節“小澤征爾松本音樂節”（舊稱：齋藤紀念音樂節松本）總監，2013年就任水戶藝術館館長。他主管在京都等地舉辦的“小澤征爾音樂塾”等，致力於指導後輩。 小澤非常勤奮，另一方面他性格直爽開朗、平易近人。 小澤2008年獲得日本文化勳章，2016年獲得美國格萊美獎。（完）