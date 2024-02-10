“指揮大師”小澤征爾離世 海外媒體等紛紛悼念

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【共同社紐約、巴黎、維也納、柏林、北京2月10日電】不僅是日本，海外也在悼念“指揮大師”小澤征爾的離世。活躍於國際舞台的指揮家小澤征爾的訃告傳來後，各國媒體、相關管弦樂團等紛紛讚頌他在音樂史上留下的足跡，稱之為“古典音樂的魔術師”、“難以取代的朋友”。 小澤擔任美國波士頓交響樂團的音樂總監達29年，直至2002年。該樂團悼念稱：“他不僅是傳奇指揮家，還是新一代音樂家們的熱情指導者。”美聯社稱，小澤2006年再度指揮該樂團時，受到了約6分鐘的起立致敬。 享譽全球的維也納愛樂樂團發表聲明，悼念小澤是“當代偉大的指揮家之一”。德國的柏林愛樂樂團在社交平台“X”（原推特）上用日語寫道：“他是難以取代的朋友，我們向也是樂團名譽團員的小澤征爾由衷致以哀悼之意。” 小澤生於滿洲奉天市（現中國瀋陽市）。他應中國政府邀請訪華與中國的交響樂團合作，並在中國中央音樂學院指導等，與中國淵源深厚。 中國的小學課本介紹小澤是世界一流指揮家，“微博”上也出現了許多悼念他的評論。（完）