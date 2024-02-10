2024年版“日本動漫聖地”名單出爐

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【共同社2月10日電】日本“動漫旅遊協會”（東京）9日公佈了參考國內外動漫粉絲投票而選出的2024年版“想要到訪的日本動漫聖地88”。關於87部作品、26個設施、2個活動，此次有故事發生地等107處地點入選“聖地”。該協會力爭憑藉人氣動漫相關地點，刺激旅遊和提升當地活力。 2024年版新入選的作品有7部。新增地點為：《更衣人偶墜入愛河》中的埼玉市和東京都豐島區、《天使降臨到了我的身邊！珍貴的朋友》中的埼玉縣長瀞町、《江戶前精靈》中的東京都中央區、《孤獨搖滾！》中的東京都世田谷區、《Do It Yourself！！》中的新潟縣三條市、《BULLBUSTER》中的北九州市、《GAMERA Rebirth》中的東京都福生市和長崎縣對馬市。 往年選出88部作品，但此次為87部。據該協會事務局稱，有關能登半島地震災區的1部作品“因地震的影響而保留”。 投票總數約為11萬票，來自海外的票數約佔48%。（完）