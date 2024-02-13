川端康成下榻過的“山之上賓館”因建築陳舊停業

Newsfrom Japan

【共同社2月13日電】受到川端康成、三島由紀夫、池波正太郎等日本文豪喜愛，多次下榻的東京都千代田“山之上賓館”12日結束當天營業後，暫時停業。原因是建築陳舊，何時恢復營業未定。在營業最後一天，一些客人來到大廳或餐廳，與賓館惜別。家住東京都的男性（77歲）說：“也許是因為遠離日常喧囂的環境和周到的服務，使作家的能力迸發。” 社長三科徹在正門入口處，送別了最後一位客人。他說：“我們將努力爭取重新開業，希望大家繼續支持。”他與數十名員工一起深深鞠躬。 “山之上賓館”成立於1954年。它靠近出版社雲集的神田神保町，經常被作家用作可以心無旁騖寫作的地方。據稱，從成立之初起，大堂就經常擠滿了等待稿件的編輯等。 這座“裝飾派藝術”風格建築是受到煤炭商委託，由來自美國的建築師沃利斯（William Merrell Vories）設計，於1937年建成。三島喜歡這裡的古典氛圍和靜謐環境，寫下了這樣的信贈送給賓館：“願此地不會太過出名或太過流行。”（完）