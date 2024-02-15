話題：鳥取縣鐵路車站印章收集冊走俏

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【共同社2月15日電】巡遊日本鳥取縣內車站收集“車站印章”的特別活動“鳥鐵站印”頗受青睞。該活動由該縣主導策劃，目的是促進鐵路利用，2021年啟動以來，配有懷舊插圖的車站印章冊總計售出約1800本，紙質車站圖章銷量超過1萬張。該縣負責人表示：“希望有助於遊覽車站，聆聽列車聲音，度過悠閒時光。” 車站印章冊每本1650日元（約合人民幣79元）。在西日本鐵路公司（JR西日本）以及第三部門車站周邊旅遊問訊處或公路旁綜合設施“道之驛”出示車票就能買到。每站300日元便可得到車站蓋章，並貼在印章冊。 由於新冠疫情導致鐵路旅客減少，鳥取縣與JR西日本等共同推出該活動。分伯備線、山陰線等路線及區段，迄今以半年為間隔發售了5種車站印章冊。縣內73個車站中58個成為對象。2月15日還啟動了能獲取五個車輛所圖章的“車輛所版”策劃活動。 據鳥取縣觀光戰略課介紹，縣內鐵路有很多看點，包括保留1902年開通時木製車站建築的JR山陰線御來屋站（大山町），以及原國鐵倉吉線廢線遺址（倉吉市）等，頗受全國粉絲的青睞。據悉最近一手拿著車站印章冊在鐵路上旅行的外國遊客也增多。 鳥取縣計劃今年春季銷售以剩下15個車站與JR米子站（米子市）為對象的“境線版”車站印章冊。觀光戰略課的課長助理福田昌弘表示：“希望大家巡遊縣內各地，發現新的城鎮魅力。”（完）