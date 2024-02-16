泰國政府為地方振興向熊本熊求援

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【共同社2月16日電】鑑於泰國總理發出爭取糾正向首都曼谷單極集中問題的指示，該國政府請求擁有人氣宣傳吉祥物“熊本熊”的日本熊本縣為地方振興措施提供支援。泰方首先就熊本熊亮相今年將在泰國舉辦兩次的匯集該國各地特產大規模展會一事詢問意向。 熊本熊自2010年問世以來，被視為象徵日本地方政府的代表性地方吉祥物。除了日本全國外，在亞洲等海外各地也廣受歡迎。容器、廣告中採用熊本熊圖案帶來的相關商品銷售額2022年約達1590億日元（約合人民幣76億元）。過去累計經濟效應約達1.3萬億日元，規模極大。 一直關注熊本熊人氣的泰國總理賽塔去年年底首次訪日時向熊本縣方表示，“希望貴方告訴我們人氣的秘訣。”熊本熊今年2月上旬亮相在曼谷舉行的日本文化宣傳活動，當時熊本縣負責人等前往泰國內政部，實現了就今後合作方式的協商。 泰國政府為糾正單極集中問題，目前開展源於日本大分縣的“一村一品運動”，通過特產的生產給地區注入活力。泰國民間方面，利用熊本熊的商品頗受歡迎，因此帶動了政府層面的求援。 泰國政府的地方振興措施除了特產銷售外，還考慮擴大招攬來自海外的遊客。熊本縣表示“為了在日本和泰國之間牽線搭橋，想敲定相關事務”（知事辦公室人士語），打算積極應對泰方請求。（NNA=共同社）（完）