和歌山電鐵貴志站初代“貓站長”繪本大受歡迎

Newsfrom Japan

【共同社2月20日電】日本和歌山電鐵貴志川線的貴志站（和歌山縣紀之川市）第一代“貓站長”是一隻名叫“阿玉”的花貓，講述阿玉一生的繪本《貓站長 阿玉》成為熱門話題。去年12月發售後經過約2個月，已決定再版。負責人也十分意外，稱“沒想到這麼快就再版”。 阿玉在貴志站得到救助，由車站商店飼養。由於十分親人，深受乘客喜愛，2007年就任站長。由於2015年6月阿玉去世，目前由花貓“二玉”擔任第二代站長。 因乘客減少等面臨廢除危機的本地線路，在第一代貓站長阿玉的人氣下重新煥發活力。繪本根據這一真實故事創作。阿玉寫真集、周邊商品發售等，在國內外受到歡迎，全年乘客數增加。 繪本在貴志站及和歌山市內書店等發售，在網上和口碑方面反響頗佳。負責人表示，“希望更多人讀到阿玉的故事，也對地方鐵路產生興趣。” 繪本共32頁，售價1540日元（約合人民幣74元）。諮詢可致電“金之星社”：03（3861）1861。（完）