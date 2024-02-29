2023年35萬人乘坐遊輪訪日 為峰值的14%

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【共同社2月29日電】日本國土交通省28日發佈消息稱，2023年乘坐遊輪的訪日人數為35.6萬人（初值）。中國遊客恢復遲緩，該人數為2017年峰值的14.1%。另一方面，外國輪船公司運航的遊輪停靠港數量因小規模遊輪增加，達到迄今最多的92個，經濟效應的輻射範圍擴大。 統計數據顯示，2014年乘坐遊輪的訪日人數為41.6萬，此後逐年增加，到2017年創下了252.9萬人的最高紀錄。然而鑑於“鑽石公主”號遊輪爆發新冠病毒集體感染，2020年3月暫停接納訪日遊輪靠港，因此2020年人數為12.6萬人，2021至2022年為零。行業團體制定對策指針，2023年3月恢復接納。 外國遊輪停靠港的數量此前最多為2019年的67個。據國交省稱，1萬噸規模的相對小型遊輪增加，伊根（京都）、喜界島（鹿兒島）等大型遊輪無法進入的港口也得以利用。停泊在近海，通過小船進入港口的做法也增加。 外國遊輪在國內靠港的次數是1264次。這是2017年峰值（超過2000次）的60%左右。從不同港口來看，橫濱最多，為101次。其次是長崎的95次、鹿兒島的78次、那霸的72次。 政府去年3月修改《觀光立國推進基本計劃》，提出了到2025年使乘坐遊輪的全年訪日人數增至250萬人、停靠港增至100個、靠港次數增至2000次的目標。（完）