“東京國際郵輪碼頭”走出疫情陰霾

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【共同社2月29日電】建在東京都台場的“東京國際郵輪碼頭”3月起的靠港遊輪數預計將超過去年。得益於旺盛的入境旅遊需求，停靠東京港的遊輪也人氣高漲。4年前在新冠疫情下艱難開業的該碼頭作為東京的海上門戶正在逐漸發揮應有的作用。 28日早晨，首次靠岸的荷蘭大型遊輪抵達後，工作人員在碼頭4層的甲板上演奏太鼓，歡迎下船的遊客。 該碼頭是東京都配合東京奧運會和殘奧會新建的設施。建設費約390億日元（約合人民幣19億元），可停靠超過20萬噸的世界最大級別客輪。2015年動工、2020年6月建成。 然而新冠疫情爆發後，外國遊輪暫停了日本航線。開業時間從原定的2020年7月推遲至9月。奧運期間停靠大型遊輪作為住宿設施的“酒店船”設想並未實現，之後也一直沒有使用。 隨著去年3月外國遊輪恢復來日，該碼頭在3月和4月分別迎來10次和9次停靠。今年3月和4月預計有11次和13次停靠，僅兩個月就達到去年全年一半。3月下旬，英國大型遊輪“伊麗莎白女王”號將首次停靠。 東京都負責人幹勁十足地表示“希望提升熱度迎接更多的遊輪”。（完）“