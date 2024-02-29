獨家：大阪世博會多個外國場館無望10月竣工

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【共同社2月29日電】關於參加2025年大阪･關西世博會的海外各國的自建場館“A類”，據各國相關人士28日透露，多個國家趕不及日本國際博覽會協會（世博協會）2月公佈的最新工程計劃。協會為了應對A類場館建設遲緩問題，剛剛把建築竣工時間從之前的今年7月延至10月，推遲了3個月，但這一新的設想也早早就變得難以實現。 最初有60個國家（56個設施）計劃建設A類場館。截至28日，確認辦完開始施工所需行政手續的僅有新加坡、愛爾蘭、沙特阿拉伯等7個國家。雖然已是進度最快的一組，但各國向大阪市提交的相關文件顯示，6個國家的預定竣工日為11月9日～2025年3月31日，中國寫的是開幕日的2025年4月13日。 大阪市表示存在把竣工日寫得寬裕一些的情況，但7個國家中，至少有3個國家的相關人士接受共同社採訪時明確表示，今年10月底前無望竣工。某國相關人士稱：“有些建材進貨期延後，預定進度越來越滯後。世博協會的預期或許太樂觀了。” 世博協會最初設定的竣工日為7月。2月16日發佈的最新工程計劃顯示，大規模建設會在10月中旬完成，然後做內部裝修，在2025年1月結束基於《建築基準法》的“完工檢查”。（完）