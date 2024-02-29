詳訊：美職棒明星球員大谷翔平宣佈婚訊

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【共同社2月29日電】美職棒大聯盟道奇隊明星球員大谷翔平（29歲）29日，在Instagram自身賬號上發佈消息稱已與日籍女性結婚。他寫道：“自感還有許多不成熟的地方，望大家溫情守護。”大谷目前正在亞利桑那州的格倫代爾參加春訓，據稱將於29日接受採訪。 大谷去年12月以總額7億美元的10年合同轉會道奇隊，創全球體育史上最高金額。他在還效力於天使隊的上賽季個人第二次榮膺年度最佳球員（MVP），接受採訪時陪在身旁的愛犬Dekopin（日語意為彈額頭）也成為話題。大谷在發佈的消息中表達了對新生活的期許，稱“將在新的隊伍和新的環境中起步，兩個人（外加一條狗）將合力相互扶持，共同前行”。 大谷去年成為獲得“本壘打王”的首位日本球員，9月接受了右肘手術。在美職棒打球已步入第7年的本賽季，他不會以投打雙修的“二刀流”方式出場，而是專注於擊球。2月中旬開始春訓後，他在27日對戰白襪隊的春訓賽中轟出本壘打。道奇隊將於3月20日在首爾迎來揭幕戰。（完）