日本46個都道府縣2023年住宿人數增加

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【共同社3月1日電】日本觀光廳2月29日公佈的2023年住宿旅行統計的各都道府縣數據顯示，除山口之外的46個都道府縣住宿賓館、旅館的日本人和外國人累計人數較2022年增加。增加幅度最大的是沖繩，增長66.2%。在全國旅遊支援項目和日元貶值的帶動下，旅遊需求持續恢復。 增加幅度僅次於沖繩（累計住宿人數3030萬人次）的是東京，增長64.8%（同9730萬人）。大阪61.7%（同4935萬人）、京都51.1%（同3189萬人）、福岡43.1%（同2002萬人）。 山口減少9.3%，關於理由，觀光廳負責人稱“並未分析個別原因”。 超過新冠疫情前2019年的有栃木、神奈川、愛媛、長崎、熊本等僅12個都道府縣。 2023年全國累計住宿人數5.9275億人，較2022年增長31.6%。其中日本人增加10.2%至4.7842億人，外國人增至7倍，為1.1434億人。 全國宿泊施設的客房入住率從2022年的46.6%升至57.4%。（完）