京都市擬新設“觀光特急巴士”緩解遊客擁擠

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【共同社3月1日電】京都市交通局為應對遊客增加給居民生活造成困擾的過度旅遊（觀光公害），擬新設連接JR京都站和人氣景點的“觀光特急巴士”。據悉大量遊客乘坐便利度高的市營巴士、妨礙居民出行，交通局表示“希望通過分散路線緩解擁擠，使生活和觀光和諧共存”。預計3月內敲定路線和時刻表、6月起實施。 中央政府去年放寬了限制，以便各地易於推出連接車站和景點的急行巴士。據京都市稱，該市是全國首個出台利用修改後制度的舉措的地方政府。 造訪人口約144萬的京都市的國內外遊客在新冠疫情期間大幅下滑，但2022年超過4000萬人次，呈回覆趨勢。市內可以看到很多拉著行李箱走路的外國遊客。 乘坐市營巴士很容易前往金閣寺和二條城等各處景點，很多遊客加以利用。尤其是JR京都站，因為也是新幹線車站，從這裡前往各主要景點的巴士路線十分擁擠，有時等待好幾輛巴士都很難坐上車。 交通局為改善這種狀況，摸索推出旅遊專用路線，縮減沿途車站數，使巴士基本能直達清水寺、祇園、銀閣寺等著名景點。 計劃車票設定為大人票價500日元（約合人民幣24元）、兒童250日元，約為普通市營巴士（同一區間）的兩倍，普通巴士為大人230日元、兒童130日元。 通過使遊客經常利用的“地鐵巴士一日券”（大人票1100日元）也能用於乘車，力爭把遊客引導至觀光特急巴士，使其與普通路線分流。（完）